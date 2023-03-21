В Галерее восточной живописи в Москве проходит выставка кимоно

В рамках выставки пройдёт фестиваль

Таинственный мир кимоно! В Галерее восточной живописи открылась выставка, которую долго ждали любители изящной восточной эстетики. Старинные кимоно! Они расскажут об истории и традициях Японии лучше, чем книги. Ведь это не просто одежда, а шёлковые полотна, на которых словно застыли древние легенды и реальные события, и даже уместились конфуцианские трактаты.

Подушечки, которые закладывают за пояс. Длинные тонкие лекала, которые вставляют в воротник. Множество тесёмок, шнурков и прищепок, которые фиксируют одежду во время облачения. Цель - сделать фигуру бесформенной. Это называется "ивовый стан". Самому надеть кимоно невозможно.

Наиболее ярким периодом для кимоно стала эпоха Тайсё - с 1912 года до тридцатых. В этот период Япония переживает изменения. И всё это нашло отражение в кимоно.

Перерождение костюма пришлось на 60-е. Чтобы отрефлексировать произошедшее со страной, японцы обратились к своей культуре и стали нести её в массы - национальные авиалинии в рекламе использовали кимоно. Строгие правила остались для событий - свадеб или похорон. На каждый день появились облегчённые версии.

"В наше время стал активно развиваться дизайн, и стали появляться авторские кимоно - феномен, который фактически не существовал в довоенной Японии Художественный посыл автора выходит на первое место над идеей традиции", - рассказала искусствовед Анастасия Бакина.

Кроме новых красок или техник вышивки, сложилось новое видение - вместо традиционных китайских фениксов появились павлины - это влияние сразу двух европейских направлений - арт-деко и ар-нуво. На выставке в первой московской галерее восточной живописи можно оценить всё это великолепие.

В рамках выставки пройдёт фестиваль, приуроченный к японскому весеннему празднику кукол.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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