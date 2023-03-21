Столичные набережные приводят в порядок после зимы

Их тщательно промывают

Столичные набережные начали приводить в порядок после зимы. В районе Нагатинской работы проходили сегодня утром.

В частности, сотрудники Гормоста промывали перила. Вначале конструкцию проливали водой, подавали её под высоким давлением, чтобы выбить скопившуюся грязь даже в самых укромных уголках.

Кроме того, в этом деле помогают щётки. В завершении перила ещё раз ополаскивали водой. Теперь они готовы к покраске. Причём, специалисты уточняют, что промывка полностью экологически чистая.

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