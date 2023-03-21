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МИД отреагировал на заявления Канады о "смене режима" в России

13:05
  • вторник
  • 21 марта 2023

Вызван временный поверенный

МИД России высказал решительный протест в связи с заявлением канадского министра Мелани Жоли о планах добиваться смены режима в России.

В связи с этим на Смоленскую площадь вызван временный поверенный в делах Канады Брайан Эбель.

"Заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел Мелани Джоли в ходе пресс-конференции 10 марта этого года о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами"", - говорится в комментарии на сайте министерства.

В МИД указали дипломату, что подобные заявления из Канады недопустимы и идут вразрез с обязательствами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права.

Москва оставляет за собой право следить за дальнейшими действиями Канады в отношении России и предпринимать соответствующие контрмеры.

"Имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений", – подчеркнули в министерстве.

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