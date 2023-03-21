Кремль заявил об очень серьезном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Накануне лидеры общались 4,5 часа
В Кремле оценили первый день переговоров президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал забегать вперед, но отметил, что разговор между главами двух государств был очень серьезный и обстоятельный.
"Состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Песков призвал дождаться заявлений Путина и Си Цзиньпина. "Дождемся заявлений для прессы двух глав государств", - подчеркнул он.
Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом 20–22 марта. Накануне состоялась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле. Она продлилась 4,5 часа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"