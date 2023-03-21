ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль заявил об очень серьезном разговоре Путина и Си Цзиньпина

13:25
  • вторник
  • 21 марта 2023

Накануне лидеры общались 4,5 часа

В Кремле оценили первый день переговоров президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал забегать вперед, но отметил, что разговор между главами двух государств был очень серьезный и обстоятельный.

"Состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков призвал дождаться заявлений Путина и Си Цзиньпина. "Дождемся заявлений для прессы двух глав государств", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом 20–22 марта. Накануне состоялась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле. Она продлилась 4,5 часа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.