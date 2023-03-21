Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь 126 раз ударили ножом

Пострадавшей требуется длительная реабилитация

Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к лицею №10 в Химках на 20 миллионов рублей.

В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 10 миллионов девочке и по 5 миллионов ее родителям. Сумма, необходимая для оплаты лечения, будет еще уточняться.

"Сейчас мы собрали чеков на 30 тысяч рублей, но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности", - сообщила РИА Новости президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова.

Как заметила адвокат, важно не только добиться компенсации морального вреда, но и не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми.

"Единственный способ добиться этого – внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями", - сказала мама пострадавшей.

Инцидент произошел 7 февраля в стенах химкинского лицея №10. Ссора двух пятиклассниц переросла в поножовщину. Участница конфликта получила 126 ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи смогли спасти ей жизнь. Девочку уже выписали из больницы, но ей предстоят новые операции и длительная реабилитация.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий на территории образовательного учреждения.

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