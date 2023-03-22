Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Близнецам лучше заняться домашними делами, а Водолеям не стоит вести переговоры

Овны

В вашем знаке четыре планеты, так что шутки в сторону: это серьезный момент! События подскажут, какие задачи ставит перед вами жизнь, отнеситесь к ним творчески.

Тельцы

Вас может посетить чувство, что случится что-то не просто хорошее, а великое! Разберитесь с этим, не пытайтесь выбросить из головы. Сегодня подсознание дает подсказки.

Близнецы

Держитесь подальше от представителей сомнительных организаций и продавцов курсов и тренингов. Заземлитесь: займитесь растениями или домашними делами.

Раки

Предложения, касающиеся работы или заработков, могут оказаться не такими радужными, как кажутся. Перемены, которые вы ждете, наступят позже, не сейчас.

Львы

Лилит в вашем знаке сегодня способна принести неожиданности. Проявляйте осмотрительность, не делайте ничего такого, о чем можете в дальнейшем пожалеть.

Девы

Не полагайтесь на интуицию и не слишком доверяйте обещаниям. Закрытая или секретная информация, полученная сегодня, может оказаться фейком.

Весы

Хорошее время для рутинных дел, но не для глобальных проектов и публичности. Вспомните, какие именно занятия весной помогают вам восполнять свой ресурс.

Скорпионы

Ваш деловой настрой могут сбить партнеры или коллеги, которые не готовы идти вперед. Не тратьте силы на чужую мотивацию, занимайтесь только своими делами.

Стрельцы

Сегодня не стоит идти к парикмахеру или обновлять гардероб. А еще проверяйте все, что подписываете, особенно юридические и финансовые документы.

Козероги

Розовые очки сегодня могут помешать увидеть истинную картину дня. Постарайтесь не принимать важных решений и не тратить деньги на сомнительные цели!

Водолеи

Сегодня вам не стоит вести переговоры или прямые эфиры, выступать, много общаться. Завтра в вашем знаке важное событие, хорошенько отдохните накануне.

Рыбы

Рабочие задачи могут показаться вам слишком сложными. Но, как известно, глаза боятся - руки делают, вспомните, как справлялись с этим раньше, у вас есть опыт.

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