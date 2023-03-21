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Росстат привел актуальные данные о численности населения России

14:04
  • вторник
  • 21 марта 2023

С учетом Всероссийской переписи

Как следует из данных Росстата с учетом Всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения России на 1 января 2023-го составляет 146 447 424 человека.

По сравнению с 1 января 2022 года, численность сократилась на 532 637 человек, отмечает ТАСС.

Городское население составляет 109 655 563 человека, сельское - 36 791 861. В Центральном федеральном округе живут 40 240 256 человек, в Северо-Западном - 13 867 347, в Южном - 16 642 052.

Кроме того, показатель в 10 205 730 человек приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, 28 683 247 - на Приволжский, 12 259 126 - на Уральский. В Сибирском федеральном округе проживают 16 645 802 человека, в Дальневосточном - 7 903 864.

Данные о населении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пока не учитывались.

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