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ПВО России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

14:36
  • вторник
  • 21 марта 2023

В воздушном бою в ДНР сбит украинский Су-25

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга во вторник, что ВС России в течение суток уничтожили до 80 украинских военных на купянском направлении, до 95 военных - на краснолиманском направлении, до 160 военнослужащих ВСУ - на донецком направлении, около 30 боевиков - на южнодонецком и запорожском направлениях.

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Также сообщается, что средства ПВО России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

На херсонском направлении ликвидированы свыше 40 военных ВСУ, поражены артсистема М777 производства США.

ВКС России сбили в воздушном бою украинский самолет Су-25 в ДНР. Кроме того, за сутки в зоне СВО уничтожены три РЛС ВСУ американского производства.

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