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С ковидом госпитализирован еще 1541 россиянин

14:21
  • вторник
  • 21 марта 2023

Выписаны за сутки 13345 человек

В России за сутки госпитализирован 1541 человек с коронавирусом, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 13345 человек, на 55,3% больше по сравнению с 20 марта. Выявлено 9 373 новых случая COVID-19. Подтверждено 34 летальных исхода", - также сказано в сообщении.

Суточный прирост новых случаев в Москве составил 1092, в Санкт-Петербурге - 1226, в Подмосковье - 59.

За все время пандемии в России зарегистрированы 22 525 882 случая COVID-19, умерли 396899 пациентов.

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