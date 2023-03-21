Надежное партнерство: первые итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Сегодня - второй и главный день официального государственного визита китайского лидера в Россию

На официальные переговоры в Большой Кремлевский дворец китайская делегация прибывает не прямиком из Дома правительства, а из отеля, куда после встречи с Михаилом Мишустиным глава КНР возвращался ненадолго отдохнуть. Программа на сегодня - более чем насыщенная, объем работы - колоссальный. Ради содержательной стороны саммита Пекин даже попросил Москву свести к минимуму протокол. Тем ценнее вот такие редкие торжественные и символичные моменты. Лидеры заходят в Георгиевский зал через противоположные двери и движутся навстречу друг другу. Следом - звучат гимны двух стран.

Первый обстоятельный разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет состоялся еще минувшим вечером. Ну а сегодня уже встречаются делегации. По их составам - узкому и расширенному - можно сразу понять круг тем. В частности, приглашен Дмитрий Медведев, который курирует китайское направление еще с 2000 года. Глава МИД Сергей Лавров, чаще всего встречавшийся с председателем КНР. Сергей Шойгу - будет, конечно, разговор о военном сотрудничестве. Александр Новак - об энергетике. Эльвира Набиуллина - о взаиморасчетах в рублях и юанях. Это далеко не полный список.

С китайской стороны - также госчиновники высшего ранга. На повестке - углубление взаимодействия в самых разных сферах. Китай - уже крупнейший торговый партнер России, товарооборот на рекордно высоком уровне - 190 миллиардов долларов в прошлом году. И ни Москва, ни Пекин останавливаться на этом не собираются.

Международная повестка - также в центре внимания. В частности - ситуация на Украине. Как было заявлено, Москва высоко ценит сдержанную и выверенную позицию китайского руководства, ознакомилась с планом Пекина по урегулированию конфликта. Этот вопрос Путин и Си затрагивали и накануне - в разговоре с глазу на глаз

Предполагается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров подпишут два совместных заявления - об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. А также - о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Всего же по итогам визита планируется подписать более 10 совместных документов. Далее два лидера обратятся к прессе, после чего отправятся на торжественный обед в честь председателя КНР.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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