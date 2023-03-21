Украина получит боеприпасы с обедненным ураном. Главное

Эти снаряды всерьез и надолго загрязняют почву

Сражение украинцев до последней капли крови, как завещал еще экс-премьер Борис Джонсон, Лондону кажется уже недостаточным. Нужна еще и выжженная земля. Видимо, чтобы ни пяди русским. Иными причинами объяснить заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди сложно. Как и то, почему на роль глашатая нового витка эскалации выбрали фигуру помельче. Чиновницу, имя которой малоизвестно.

"Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - сказала она.

А еще снаряды с обедненным ураном всерьез и надолго загрязняют почву, губит людей и все живое вокруг. И приводят к резкому росту онкологических заболеваний. Ведь это радиоактивное вещество.

Учитывая экстремально низкий уровень интеллекта, которым евробюрократы в последнее время поражают весь мир, замминистра баронесса Аннабель Голди может об этом, конечно, и не знать. Но вряд ли верный союзник Вашингтона Лондон мог принять такое решение самостоятельно. Оно повторяет югославский сценарий, который писали в США.

"Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", - отреагировал глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе бомбардировок Югославии Североатлантический альянс впервые применил боеприпасы с ураном-238. Позже эти опыты продолжили ставить во время вторжения в Ирак. На мирные балканские города сбросили более 30 тысяч кассетных бомб с ядовитыми наконечниками. В них было 15 тонн обедненного урана. При атаке многие снаряды не разрывались, а уходили в землю, заражая ее радиацией на многие годы вперед.

"Очень много людей заболело раком в Сербии и Республики Сербской в результате применения обедненного урана. Великобритания играет с собственной судьбой. Она все откровеннее входит в войну против России", - отметил Воислав Шешель, лидер Сербской радикальной партии.

Сам он лечился от онкологии и долгие годы пытается призвать НАТО к ответу за военные преступления против мирного населения балканской республики. За первые 10 лет с момента бомбардировок страшный диагноз был поставлен более 30 тысячам человек. И сегодня Сербия - на первом месте в Европе по смертности от рака. Подавались даже коллективные иски, кропотливо собирались все статистические данные. Но в альянсе ответили - у НАТО судебный иммунитет. В нашем МИДе представителям военного блока посоветовали поднять архивы тех времен.

"Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено. В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности - итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано", - указала Мария Захарова.

Как потом и у кого потом будут выбивать компенсации украинцы? В Киеве радуются поддержке Запада. Но не задумываются о последствиях: если страны НАТО не щадят даже своих солдат, какое им дело будет до украинских. У Зеленского и его приближенных - виллы и апартаменты за границей. Их близкие от радиации явно не пострадают.

Градус эскалации повышается намеренно. Заметался даже Пентагон. С одной стороны - заявления о том, что Москва победить не должна, и обещания поставить танки "Абрамс" уже этой осенью - на год раньше обещанного срока. С другой, в Минобороны США публично засомневались в том, что Киеву удастся вытеснить российские войска. Об этом прессе завил генерал Марк Милли. Вот и решили подбросить грязного оружия. Мало ли что там украинцы надумают из него еще сделать.

Евросоюз молчит. Хотя если на Украине начнется экологическая катастрофа, завянет и европейский сад, как назвал ЕС его главный дипломат Жозеп Боррель. В ООН отделались формальным заявлением: "Вы видели, что мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения".

Те, кто сбрасывал зараженные бомбы на мирные города Югославии, не понес никакого наказания, несмотря на всю обеспокоенность ООН. США заявили, что не планируют передавать Украине боеприпасы с обедененным ураном. Зачем руки марать, если за них уже все сделала Великобритания?

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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