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Более 60 старых домов в Москве снесли по программе реновации с начала года

15:40
  • вторник
  • 21 марта 2023

Новые квартиры получили более 10 тысяч жителей

С начала 2023 года в Москве в рамках программы реновации жилого фонда снесли 61 старый дом. Об этом сообщили в столичном департаменте градостроительной политики. Комфортные, современные квартиры получили более 10 тысяч жителей.

В свою очередь глава департамента Сергей Левкин отметил, что с начала 2023 года в Москве снесено больше старых домов по программе реновации, чем за весь 2022 год. Тогда было демонтировано 53 дома. В 2021 году в Москве по программе реновации снесли 40 домов.

Снесенные в 2023 году дома находились в 21 районе на территории восьми административных округов столицы. Большинство участков, на которых находились старые дома, будет использовано для возведения новых, которые строятся в соответствии с высокими стандартами, утвержденными мэром Сергеем Собяниным.

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