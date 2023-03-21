Собянин: в Москве создадут Центр исследования и разработки в области электротранспорта

Важный шаг к достижению технологического суверенитета

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о решении по создать в столице Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств.

"Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" центр займется развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - объяснил градоначальник.

Как добавил мэр, открытие такого центра - важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения.

"У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис "Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - указал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"