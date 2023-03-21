ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: в Москве создадут Центр исследования и разработки в области электротранспорта

15:35
  • вторник
  • 21 марта 2023

Важный шаг к достижению технологического суверенитета

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о решении по создать в столице Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств.

Собянин: Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов
Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

"Он сконцентрируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов, определит требования к модельному ряду платформы и дизайну. Совместно с НИИ "МосТрансПроект" центр займется развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе", - объяснил градоначальник.

Как добавил мэр, открытие такого центра - важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения.

"У нас уже есть площадки, где ведутся разработки в этой сфере. На базе ОЭЗ "Технополис "Москва" создали кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний. Предприятия выпускают легковые и грузовые электромобили, спецтехнику и аккумуляторные батареи", - указал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Катание на электросамокатах
Катание на электросамокатах
Электробус
Электробус
USB зарядка
USB зарядка
Зарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.