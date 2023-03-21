Матвиенко заявила, что России не нужны "искусственные импортные яблоки"

Следует поддерживать отечественных садоводов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече с Палатой молодых законодателей, что России не нужны "искусственные" импортные яблоки.

"Мы в состоянии сами себя обеспечить вкусными российскими яблоками. А вот эти искусственные, которые практически искусственные, есть мы не будем", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по "Интерфаксу").

Матвиенко также рассказала небольшую историю: "Как-то закатилось яблоко под диван, и я его через год обнаружила. Импортное яблоко. Оно как было зеленое - и такое же осталось. Потому что оно пропитано всем, чем только можно, для того чтобы подольше сохранить и получше продать".

По словам спикера, отечественные яблоки "пахнут яблоками", поэтому отечественных садоводов следует поддерживать.

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