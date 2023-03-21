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ВС России активно продвигаются на запорожском направлении

22:35
  • вторник
  • 21 марта 2023

За сутки уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США

Стремительное наступление под непрекращающимся огнем. Бойцы ВДВ не дают возможности противнику поднять головы. Пока одни десантники при помощи стрелкового оружия заставляют националистов прижиматься к земле, другие осыпают боевиков снарядами из гранатометов АГС-17 "Пламя" и очередями из крупнокалиберных пулеметов "Корд".

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Российская армия уничтожила до 160 украинских военных на донецком направлении после того, как столица республики снова была обстреляна натовским калибром. 24 снаряда упали на город и его окрестности в первой половине дня. Еще 10-  уже ближе к вечеру. Под ударами - Киевский и Куйбышевский районы. Повреждены дома и автомобили, разбиты стекла. Но обошлось без пострадавших.

Наступление наших войск поддерживают невидимые бойцы. Так российских снайперов называют националисты. Внезапными атаками с замаскированных позиций они сеют панику в отрядах ВСУ. Зоркие стрелки с дальних дистанций обезвреживают минометные расчеты, оставляют взводы без командования. На винтовках снайперов - модернизированные прицелы. Враг уязвим даже на расстоянии тысячи метров. Бойцы признаются - они могут сделать всего один выстрел, но он изменит ход всего сражения. Причем день в этот момент или ночь - не имеет значения.

После наведения на цель в бой вступают артустановки "Мста-С". Бронемашины быстро выдвигаются на ударную позицию, секунды на перезарядку - и выстрел осколочно-фугасным снарядом. Техника и укрепрайоны врага больше не представляют угрозы.

Артемовское, северское и авдеевское направления сейчас - эпицентр артиллерийских обстрелов. На запорожском фронте наши подразделения активно продвигаются вперед.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов. Шандриголово Донецкой народной республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области".

Помощь нашим военным приходит и с земли, и с воздуха. Модернизированные беспилотники "Ланцет" теперь с легкостью поражают даже замаскированные сетями артиллерийские орудия. До недавнего времени такого дрон не умел. Сравнительно небольшая взлетная масса не позволяла нести заряд достаточной мощности. После доработки производителем эти БПЛА стали еще одним поводом обратиться в бегство.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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