На страже здоровья: витаминный комплекс "Компливит" поможет укрепить иммунитет

Своевременная и необходимая профилактика

Повышенная утомляемость, слабость и снижение аппетита - после долгой зимы организму не хватает витаминов. А при их выборе нужно учитывать множество факторов. В первую очередь - насколько точно подобран состав витаминно-минерального комплекса, чтобы он отвечал всем требованиям на совместимость компонентов между собой.

"Специально для россиян разработан научно-обоснованный состав "Компливит-витамины". Это витаминно-минеральный комплекс, в нем все соотношение всех компонентов четко рассчитано для россиян с учетом их рациона питания, климатических условий", - рассказала Елена Карева, фармаколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

Сбалансированный состав - в одной таблетке. "Компливит" производят на крупнейшем фармацевтическом заводе России. Современные технологии сохраняют максимальную пользу каждого компонента. Поэтому в линейке есть витамины для взрослых и детей. Для них с 3-х лет - "Компливит Актив жевательный" со вкусом банана или вишни, содержание сахара в котором - в 4 раза меньше, чем в остальных витаминно-минеральных комплексах в виде мармеладных пастилок.

"За счет снижения этой углеводной нагрузки у нас снижается и риск повреждения эмали, риск появления кариеса и даже, более того, риск ожирения и диабет", - продолжила Карева.

Для восполнения дефицита витаминов и минералов организму необходимо около 4 недель. Поэтому начинать принимать витамины и взрослым, и детям лучше уже сейчас.

Елена Сахно, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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