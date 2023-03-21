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Британия поставит Украине снаряды с обедненным ураном

17:08
  • вторник
  • 21 марта 2023

Об этом сообщили в Минобороны королевства

Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, передает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

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"Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - говорится в заявлении замминистра.

В 2022 году объем британской военной помощи Украине составил около 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов). Среди прочего Лондон направил свыше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин и реактивные системы залпового огня M270 с высокоточными ракетами Brimstone.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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