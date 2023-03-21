Путин заявил о рекордном товарообороте с Китаем

Он достиг 185 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда — в данный момент он составляет 185 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

Также расширяется энергетическое взаимодействие между двумя странами. Кроме того, по мнению президента, Россия и Китай могут стать лидерами в сфере технологий и искусственного интеллекта, если сложат свой потенциал.

Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин согласовали практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2". Обсуждалось и сотрудничество в области транзитного потенциала Северного морского пути.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития. По его словам, между странами "углубляется политическое взаимодоверие и преумножаются общие интересы" (цитата по РИА Новости).



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"