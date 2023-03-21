ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о рекордном товарообороте с Китаем

17:33
  • вторник
  • 21 марта 2023

Он достиг 185 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда — в данный момент он составляет 185 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

Также расширяется энергетическое взаимодействие между двумя странами. Кроме того, по мнению президента, Россия и Китай могут стать лидерами в сфере технологий и искусственного интеллекта, если сложат свой потенциал.

Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин согласовали практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2". Обсуждалось и сотрудничество в области транзитного потенциала Северного морского пути.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития. По его словам, между странами "углубляется политическое взаимодоверие и преумножаются общие интересы" (цитата по РИА Новости).
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-китайские переговоры
Российско-китайские переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.