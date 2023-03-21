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Россия продлила решение о сокращении добычи нефти

18:19
  • вторник
  • 21 марта 2023

Квота будет распределяться равномерно между нефтяными компаниями

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

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"В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

Как добавил Новак, Россия в ближайшие дни достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти.

Ранее представитель вице-премьера уточнил, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Квота будет распределяться равномерно между нефтяными компаниями.

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