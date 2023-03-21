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Путин подвел итоги переговоров с Си Цзиньпином

18:37
  • вторник
  • 21 марта 2023

Получилась конструктивная беседа

По итогам второго дня встреч с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что искренне рад принимать китайского лидера в Москве, передает РИА Новости.

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По словам Путина, переговоры были успешными, прошли конструктивно. Россия и Китай могут находить решения даже самых сложных проблем, уточнил глава государства. Как подчеркнул Путин, отношения России и Китая находятся на высшей точке за всю историю.

Москва и Пекин поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой и транспортной. Вместе с тем Россия готова наращивать поставки Китаю нефти и природного газа, указал президент.

Россия будет работать на международных площадках для формирования в перспективе большого евразийского партнерства, заключил Путин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка.

Также стало известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Ранее сообщалось, что всего по итогам визита планируется подписать более 10 совместных документов.

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