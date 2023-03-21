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Путин высказался по поводу мирного плана Китая по Украине

18:44
  • вторник
  • 21 марта 2023

Киев пока не готов к сложным решениям

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам двухдневных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования - когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, передает РИА Новости.

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Как добавил российский лидер, если Великобритания поставит Украине снаряды из обедненного урана, Москва будет вынуждена реагировать.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов, среди которых - прекращение огня, соблюдение законных интересов всех стран в области безопасности, обмен пленными, отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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