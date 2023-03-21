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Путин отреагировал на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

19:16
  • вторник
  • 21 марта 2023

Россия ответит

Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле", - заявил Путин (цитата по "Интерфаксу").

Президент рассказал, что сообщение о планах Великобритании получил во время переговоров с китайским коллегой.

Заявление Лондона также прокомментировал глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, пройдена ещё одна ступенька к ядерному столкновению, и их остаётся всё меньше.

"Сейчас посмотрим, что они собираются применять. Естественно, у России есть, чем ответить. Естественно, Россия, как говорится, не останется в долгу", - сказал он.

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