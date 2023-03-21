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Россияне не пострадали при землетрясении в Эквадоре

19:34
  • вторник
  • 21 марта 2023

Эпицентр находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль

Министерство иностранных дел России сообщило, что российские граждане не пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего 18 марта на юго-западе Эквадора.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч

"Посольство России в Кито находится на постоянной связи с чрезвычайными службами Эквадора", - уточнили в ведомстве.

Там также выразили соболезнования родственникам погибших.

Согласно официальным данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 14 человек, свыше 400 ранены. Повреждения получили около 50 жилых домов, 17 учебных заведений и 31 медицинский центр.

Эпицентр находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль.

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