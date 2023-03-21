В Вашингтоне установили трон в честь Овечкина

На домашней арене "Кэпиталз"

В Вашингтоне на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" установили трон в честь российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

Как уточняет "Газета.Ru", монумент представляет собой конструкцию из 802 шайб. Именно это количество позволило форварду выйти на чистое второе место в споре лучших снайперов в истории НХЛ. В дальнейшем количество шайб в троне будут увеличивать.

802-ю шайбу в регулярках НХЛ 37-летний Овечкин забросил 24 декабря в ворота "Виннипега".

Сегодня у Овечкина уже 819 шайб в регулярных сезонах. Лидирует в рейтинге Уэйн Гретцки с 894 голами.

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