Стало известно меню обеда в Кремле в честь Си Цзиньпина

Денис Мацуев исполнит произведения Рахманинова

В Грановитой палате вечером во вторник после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина начался государственный обед в честь председателя КНР, передает ТАСС.

Как уточняется в заметке, гостям подают крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой и цитрусовый шербет.

Также в меню значатся мурманский палтус на овощном жульене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, салат с карельской форелью и свежими огурцами, малиновый мусс.

Кроме того, гостям предлагают вино "Усадьба Дивноморское". Аккомпанементом к трапезе станет исполнение пианистом Денисом Мацуевым произведений Рахманинова.

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