ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ заявил об запасе ликвидности российских банков

21:07
  • вторник
  • 21 марта 2023

Уровень назвал "адекватным"

Как следует из отчета ЦБ, на который ссылается ТАСС, в феврале общий объем рублевых ликвидных активов российских банков составил около 18,9 трлн рублей.

ЦБ обязал банки использовать российскую инфраструктуру
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

"Это адекватный уровень, достаточный для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Еще 8,6 трлн рублей, достаточных для покрытия 12% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях", - также сказано в документе.

Как добавили представители регулятора, на адекватном уровне находится и запас валютной ликвидности банков в размере 60 млрд долларов (покрыты примерно 49% средств клиентов и 29% валютных обязательств).

В сумме запас рублевой ликвидности в феврале вырос на 1 трлн рублей, несмотря на рост кредитного портфеля на 1,2 трлн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.