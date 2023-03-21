ЦБ заявил об запасе ликвидности российских банков

Уровень назвал "адекватным"

Как следует из отчета ЦБ, на который ссылается ТАСС, в феврале общий объем рублевых ликвидных активов российских банков составил около 18,9 трлн рублей.

"Это адекватный уровень, достаточный для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Еще 8,6 трлн рублей, достаточных для покрытия 12% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях", - также сказано в документе.

Как добавили представители регулятора, на адекватном уровне находится и запас валютной ликвидности банков в размере 60 млрд долларов (покрыты примерно 49% средств клиентов и 29% валютных обязательств).

В сумме запас рублевой ликвидности в феврале вырос на 1 трлн рублей, несмотря на рост кредитного портфеля на 1,2 трлн рублей.

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