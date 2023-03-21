На актера Назарова составили протокол о дискредитации армии

Нарушение наказываются штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц

На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Это следует из картотеки Тверского районного суда Москвы.

Дело по статье ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ было зарегистрировано 21 марта. Пока оно не назначено к рассмотрению.

За что именно на Назарова завели дело, в суде не сообщили. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физлиц.

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