На северо-востоке Афганистана произошло мощное землетрясение

Эпицентр находился в провинции Бадахшан

Мощное землетрясение магнитудой 6.5 (по другим данным - 6.8) произошло на северо-востоке Афганистана, передает "ТВ Центр".

Согласно предварительной информации, эпицентр находился в провинции Бадахшан, очаг - на глубине порядка 190 километров. О разрушениях и жертвах пока ничего не сообщается, но известно, что сильные толчки ощутили и жители Индии и Пакистана.

Также кадры, как люди из многоэтажек в спешке выбегают на улицы, приходят из городов Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

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