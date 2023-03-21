Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершены: что важно знать

Главы государств отметили наивысший уровень отношений между Москвой и Пекином за всю историю

В Малахитовом зале Кремля лидеры подписывают два программных совместных заявления - об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Всего по итогам визита Си Цзиньпина в Москву согласовано 10 документов.

Вот уж действительно новая веха в двусторонних отношениях, которые, как отметил Владимир Путин, находятся сейчас на наивысшем за всю историю уровне развития.

Путин: "Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между нашими народами. Поддерживается активный двусторонний диалог на всех уровнях. Мы с председателем КНР находимся в постоянном контакте. Это позволяет находить решения всех проблем в любых, даже в самых сложных ситуациях, держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки".

Страны намерены оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты интересов друг друга. Выступают против односторонних санкций. Настаивают на поддержании международной продовольственной и энергетической безопасности. И, конечно, на том, чтобы НАТО сохраняло свой оборонительный характер. Это лишь малая часть совместных заявлений России и Китая.

Путин: "Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе. Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы: невмешательство во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современным технологиям и даже к образованию. И в этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ".

Конечно, обсуждали Владимир Путин и Си Цзиньпин и украинский вопрос. И здесь тоже - к огромному неудовольствию Запада - пришли к согласию.

Путин: "Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе. И в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Более того, вот только что мне сообщили, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

Си Цзиньпин: "Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции. Активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории. Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития российско-китайских отношений".

Значение прошедшего саммита сложно переоценить. Объем проделанной работы - колоссальный. Не случайно ради содержательной части по просьбе Пекина Москва свела к минимуму протокол.

Первый обстоятельный разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет состоялся еще накануне. Сегодня встречались уже делегациями - в узком и расширенном составе. Атмосфера, как отметили оба лидера, была теплой, товарищеской, но главное - конструктивной. В приоритете - тема экономического взаимодействия, что вполне естественно. Пекин - крупнейший торговый партнер Москвы, товарооборот на рекордно высоком уровне - 190 миллиардов долларов в прошлом году. И останавливаться на этом стороны не собираются.

Путин: "Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдёт на объём в 200 миллиардов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж".

В совместном заявлении о плане развития экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами. Серьезным стимулом для этого должно стать расширение практики расчетов в национальных валютах. Успешно продвигается взаимодействие по мирному атому. Укрепляется двусторонняя промышленная кооперация - это касается как автопрома, так и авиастроения.

Путин отметил, что правительства России и Китая, деловые круги двух стран должны без раскачки приступить к реализации намеченного плана.

Путин: "Предлагаю пойти по пути стратегически отраслевых партнерств, сложив наш богатый потенциал и производственные возможности, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности и искусственного интеллекта. И русификации нашего взаимодействия прежде всего в торгово-инвестиционной сфере способствуют крепнущие связи по линии регионов. Именно Китай стал для нас ведущим партнером в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока. На сегодняшний день в рамках территорий опережающего развития, а также свободного порта Владивосток инвесторы из Китая реализуют 52 проекта общей стоимость в 10,8 млрд долларов".

Си Цзиньпин: "Знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для улучшения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России".

Договорились расширять и гуманитарное взаимодействие - проводить научные, образовательные и туристические обмены. Важная тема - также развитие спорта, который стараниями коллективного Запада становится в последнее время все более политизированным. Владимир Путин рассказал, что Москва поддерживает работу по созданию альтернативы Олимпийскому движению в рамках ШОС.

И вот он - финальный аккорд государственного визита главы КНР в Москву. Прощальный торжественный ужин в Грановитой палате. В меню - карибская форель, борщ с томленой уткой, мурманский палтус. И концерт - Моцарт, Чайковский, Мусоргский. Конечно, китайская народная музыка. А еще - наша "Катюша", которую и в Поднебесной очень любят.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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