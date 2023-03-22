Трамп призвал сторонников выходить на улицы

Экс-президент США анонсировал свой возможный арест

Фильмы для взрослых - это не только эротика. Но это жанр, где браслеты играют важную роль.

Наденут ли наручники на Трампа - главная дискуссия в американских СМИ. Авторитетный "Блумберг" даёт прогноз: у бывшего президента во вторник берут отпечатки пальцев, делают пару фотографий, но в тюремной камере он едва ли окажется.

Дональд Трамп сам анонсировал свой возможный арест и призвал сторонников выходить на улицы с протестами. Суд в Нью-Йорке готов предъявить ему обвинения в связи с выплатами бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс. Которая якобы получила 130 тысяч долларов за молчание об их романе, вспыхнувшем еще в 2006 году. С дела сдули пыль, как только Трамп решил снова поучаствовать в битве за Белый дом.

Звездный ведущий "Фокс Ньюс" Такер Карлсон бросает вызов оппонентам Трампа. Если Демократической партии позволят сокрушить этого кандидата в президенты с помощью фальшивого уголовного дела, с нами будет покончено. Большое политическое шоу началось.

И протесты действительно начались, не зря полиция Нью-Йорка готовилась к беспорядкам. Нейросети малевали фотографии, как вяжут экс-президента. Сторонники и противники сошлись на улицах большого города.

Сама по себе связь с актрисой из взрослого кино для этого неугомонного ловеласа, скорее, плюс в глазах его поклонников. Но 130 тысяч долларов были заплачены за любовь якобы через подставную фирму, а это уже финансовые махинации. И если Трамп становится героем фильмов для взрослых, то в каком жанре пребывает Джо Байден? Фантастика или что-то из области медицины?

Не важно. В этом политическом шоу всё в действительности не так, как на самом деле.

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