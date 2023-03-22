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Новый тип союзнических отношений: итоги визита Си Цзиньпина в Россию

08:59
  • среда
  • 22 марта 2023

Переговоры лидеров прошли 21 марта

На каких направлениях можно ждать активизации нашего партнёрства? Готов ли Китай и далее прилагать посреднические усилия для разрешения украинского кризиса? И чем раздражён Вашингтон, который обвиняет Пекин в "безответственности"?

Итоги переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики востоковед Сергей Лузянин.

"На примере России и Китая формируется новый тип союзнических отношений. Это не формализованный союз, но по содержательной части – это, конечно, альянс, который порождает новое военно-политическое дипломатическое качество", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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