Новый тип союзнических отношений: итоги визита Си Цзиньпина в Россию

Переговоры лидеров прошли 21 марта

На каких направлениях можно ждать активизации нашего партнёрства? Готов ли Китай и далее прилагать посреднические усилия для разрешения украинского кризиса? И чем раздражён Вашингтон, который обвиняет Пекин в "безответственности"?

Итоги переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики востоковед Сергей Лузянин.

"На примере России и Китая формируется новый тип союзнических отношений. Это не формализованный союз, но по содержательной части – это, конечно, альянс, который порождает новое военно-политическое дипломатическое качество", - отметил он.

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