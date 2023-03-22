Минобороны показало кадры боевого вылета вертолетов Ка-52

"Аллигаторы" перемещаются на предельно малых высотах

Успешно уничтожают опорные пункты противника в зоне СВО экипажи ударных вертолётов Ка-52. Кадры боевого вылета публикует Минобороны.

Чтобы не попасть под огонь вражеских систем ПВО, "Аллигаторы" перемещаются на предельно малых высотах. Позиции противника атакуют ракетами, уничтожая бронетехнику и живую силу радикалов.

Выполнив поставленную задачу, вертолёты возвращаются на базу для пополнения боеприпасов и дозаправки. Кроме того, Ка-52 поддерживают наши наземные подразделения, сопровождают колонны и доставляют десант.

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