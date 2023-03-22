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Бойцов инженерных подразделений ЗАО наградили за мужество

09:18
  • среда
  • 22 марта 2023

Медали были вручены прямо на передовой

Награды за мужество и самоотверженность получили особо отличившиеся бойцы инженерных подразделений Западного военного округа.

Ведомственные медали "За разминирование" были вручены прямо на передовой. После торжественной церемонии военнослужащие вернулись на свои позиции.

Наши сапёры разминируют проходы для наступления подразделений и техники, зачастую в непосредственной близости от вражеских позиций, иногда под обстрелом противника.

Кроме того, они обезвреживают любые опасные предметы, оставленные радикалами. Встречаются и самоделки. Последний пример: шариковая ручка, начинённая взрывчаткой. О том, за что конкретно получили награды, бойцы говорят мало.

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