Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Примеры доблести и героизма защитников Донбасса. Младший сержант Никита Кротов под артиллерийским и миномётным обстрелами националистов сумел остановить вражескую технику на подступах к нашим позициям. Командир отделения гаубичного дивизиона с подчинёнными уничтожил три бронемашины неприятеля, пикап с противотанковым вооружением и больше трёх десятков радикалов.

Начальник радиостанции младший сержант Андрей Маликов под плотным огнём боевиков отремонтировал повреждённую линию связи. Это позволило передать координаты противника нашей артиллерии. Точными ударами ликвидированы вражеская БМП, бронеавтомобиль иностранного производства и пятеро националистов.

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