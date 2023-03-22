В Севастополе остановили движение морского транспорта

Причины неизвестны
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.
Об этом утром в среду, 22 марта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины неизвестны.
"На конечных остановочных пунктах - площадь Захарова и площадь Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении в telegram-канале.
Об изменениях в работе морского транспорта сообщат дополнительно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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