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В Севастополе остановили движение морского транспорта

08:19
  • среда
  • 22 марта 2023

Причины неизвестны

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Об этом утром в среду, 22 марта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины неизвестны.

"На конечных остановочных пунктах - площадь Захарова и площадь Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении в telegram-канале.

Об изменениях в работе морского транспорта сообщат дополнительно.

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