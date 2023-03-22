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Байден не смог прочитать стихотворение в Белом доме

09:22
  • среда
  • 22 марта 2023

Президент США запутался в словах

Джо Байден, выступая на торжественной церемонии в Белом доме, не смог прочитать без ошибок стихотворение с телесуфлёра. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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В речи, обращённой к лауреатам премий за достижения в области гуманитарных наук и искусств, американский лидер попытался процитировать строки поэта Ричарда Бланко, написанные к инаугурации 44-го президента Барака Обамы, но запутался в словах и попросил разрешения начать всё сначала, чем вызвал смех в зале.

Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, имеет давнюю репутацию человека, склонного к не очень удачным импровизациям. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, которые в США называют "байденизмами".

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