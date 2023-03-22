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Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена

08:34
  • среда
  • 22 марта 2023

Тот тоже был "своим парнем" для Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого в свое время также поддерживали в США.

Такое мнение высказал обозреватель японского журнала Shūkan Gendai Хироси Охара. Изначально Усама бен Ладен был моджахедом, воевал в Афганистане против советских военных. Штаты давали им деньги и оружие в рамках операции ЦРУ "Циклон".

"Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", - заявил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала Зеленского "бен Ладеном номер два", поскольку тот тоже был "своим парнем" для США.

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