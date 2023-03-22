Самолет с Си Цзиньпином вылетел из Москвы

Сегодня завершился его трехдневный визит

Самолет лидера Китая Си Цзиньпина вылетел из московского аэропорта "Внуково".

В среду, 22 марта, завершился его трехдневный визит в Россию. Под звуки оркестра на самолет его проводили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД России Андрей Руденко и ряд других официальных лиц.

Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания. По итогам трехдневного визита Путин и глава КНР подписали множество важнейших документов о сотрудничестве.

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