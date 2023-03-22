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МИД: передача снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии

09:34
  • среда
  • 22 марта 2023

Это очередная британская провокация

МИД назвал планы Лондона по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном провокацией.

Это результат абсолютной безнаказанности "англосаксонского дуэта", в первую очередь, Великобритании и США, в международных делах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение", - сообщила она в эфире радио Sputnik.

Накануне заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Соединенное Королевство предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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