Во всем мире обсуждают визит Си Цзиньпина в Россию

Западные политики выражают тревогу по поводу сближения Москвы и Пекина

Визит Си Цзиньпина в Москву стал мощнейшим политическим сигналом Западу. Аналитики в Вашингтоне и Брюсселе пытаются осознать масштаб и значение события и понять, как действовать дальше. Но уже сейчас всем становится очевидно, что ставка на изоляцию нашей страны не сработала. Западные политики наперебой выражают тревогу по поводу дальнейшего сближения России и Китая. И в этом их опасения совершенно оправданы.

Прощальный разговор двух лидеров после насыщенного дня случайно попал в кадр. Видео тут же разлетелось по всему миру. А сегодня российская делегация провожала председателя КНР уже в аэропорту. Символично Си Цзиньпин останавливается у входа в самолет и машет на прощание. Уезжает китайский лидер с полным чемоданом документов, подписанных вместе с Владимиром Путиным и в ожидании новой встречи уже в Пекине.

На родине много дел – там тоже ждут перемен. За визитом своего председателя китайцы пристально следили и остались довольны.

Который день хедлайнерами всех газетных публикаций становятся Россия и Китай. "Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", - пишут западные СМИ.

США это не может не раздражать. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон еле сдерживает эмоции: "Это советско-китайский союз времен холодной войны. Исключение лишь в том, что сейчас китайцы на вершине, а русские их младшие партнеры. И у них есть союзники – Иран, Северная Корея. И это огромная проблема, не только для Европы и Азии. Это то, что мы не продумали!"

В Европе заявили о ревизии отношений с Пекином. Как это будут делать, пока не понимают сами. КНР – крупный торговый партнер. Отказаться и от него – выстрелить себе уже не в ногу, а в руку. Президент Чехии, встречаясь с немецким коллегой, впрочем, делает громкие заявления.

"Я считаю, что мы должны пересмотреть ситуацию. Это принесет пользу Европейскому союзу. Мы должны задумать в глобальном смысле и над отношением к Китаю, мы должны определить, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене", - заявил Петр Павел.

По сути, все это для Пекина пустой звук. Это четко дал понять китайский лидер, указывая на то, что в приоритете – его собственный народ. Что и отличает его позицию от политики западных стран. И мирный план, предложенный Китаем рассчитан только на спасение народа Украины, а не на спонсирование оборонных предприятий. Белый дом не оставляет попыток связать председателя Си и президента Зеленского. Но пока безуспешно. Правда, в Киеве, словно прикусили язык. Издание "Политико" раскрыло секрет украинского затишья:

"Есть опасения, что, если мы начнем более жестко критиковать Китай, Пекин воспользуется этим как предлогом для усиления помощи России и даже начнет оказывать военную помощь".

Накануне генсек НАТО заявил, что Альянс находится в процессе согласования новых целей по производству ключевых видов вооружений, чтобы поддерживать Украину – так кто тут хочет мира? А вот обещанные "Абрамсы" в Киев приедут раньше срока, но в состоянии довольно худшем, чем там ожидали. Более старые версии танков из собственных запасов отремонтируют и отправят на фронт.

Лондон, в свою очередь, анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном – по сути, ядерным компонентом. В российском посольстве осудили выходку Британии.

Обедненный уран применяют в атомной энергетике и для производства ядерного оружия. Период полураспада 4 с половиной миллиарда лет. Он плотней железа почти в 3 раза. Поэтому снаряды с сердечниками из этого металла приводят к существенным разрушениям, а еще вызывают заражение местности и наследственные заболевания. Впрочем, это европейские страны, видимо, не волнует.

"Украинцы знают, что их используют как пушечное мясо. Они заставляют этих украинцев идти и умирать в огромных количествах за вещи, которые не в их интересах. Что в их интересах, так это переговоры с русскими о соглашении, которое позволит украинцам сохранить те части своей страны, которые хотят, чтобы ими управлял Киев, и именно США и Великобритания препятствуют этому. Чисто из собственных интересов", - заявил американский журналист Глен Гринвальд, лауреат Пулитцеровской премии.

Впрочем, Россия уже дала четко понять, что в любом случае ответ будет.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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