Продолжаются бои в центре города

Российские штурмовые группы продвигаются к центру Артёмовска. Наши бойцы взяли под контроль несколько многоэтажных зданий и освободили от противника цеха завода по обработке цветных металлов. Неонацисты вынуждены сдавать позиции. Российские войска уничтожают опорные пункты противника в Белогоровке. Боевики тем временем усиливают обстрелы мирных городов Донбасса.

Четыре человека ранены в ДНР в результате украинских обстрелов этой ночью. Националисты выпустили шесть снарядов по столице республики и десятки - по другим населенным пунктам - Александровке, Гольмовскому и Макеевке. Один из снарядов разорвался на территории предприятия "Вода Донбасса". Прямым попаданием серьезно повреждено административное здание.

По позициям националистов работают расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация". Используется тактика "огневого налета" - САУ прибывают в назначенный район, расчеты производят 5-6 выстрелов по указанным целям украинских националистов и меняют позиции. Недостижимые для контрбатарейной борьбы противника "Акации" наносят ему огромный урон.

На донецком направлении наши подразделения с двух сторон охватывают Авдеевку. Продолжается штурм Первомайского и Марьинки. По укреплениям националистов бьют реактивные системы залпового огня "Град".

Компактное мобильное, но мощное вооружение - 82-миллиметровый миномет "Поднос". Наносить удары он позволяет буквально с колес, без предварительной подготовки позиций, на расстояние до семи километров.

В данном случае разведка десантников сообщила о закреплении противника на одном из направлений. После пристрелочного залпа и корректировки с беспилотника по позициям был открыт прицельный огонь. Не успев закрепиться, враг отступил, понеся потери.

Вертолеты Ка-52 армейской авиации нанесли удар по укреплениям и бронетехнике ВСУ. Авиация поддерживает наше наступление и в Артемовске. Подразделения продвигаются в районе Орехово-Васильевки и Богдановки. Продолжаются бои в центре города. Оборону ВСУ прорывают, используя тактику "Огневой вал", устоять перед которым невозможно.

Российские силы также перерезали или держат под огневым контролем все ведущие в Артемовск дороги с твердым покрытием, что значительно затрудняет снабжение украинской группировки.

Под Угледаром нашей артиллерией уничтожена колонна украинской техники. Город является ключевым населенным пунктом на южно-донецком и запорожском направлениях. Поэтому наша артиллерия планомерно наносит удары по позициям боевиков в городе и окрестностях.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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