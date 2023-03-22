Символ бесчеловечности: 80 лет назад произошла трагедия в Хатыни

Ответственность лежит на украинском полицейском батальоне

Одна из величайших трагедий в истории и символ бесчеловечности нацистов и их пособников. Ровно 80 лет назад они уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Её жители - 149 человек, половина из которых маленькие дети - были сожжены заживо. Тех, кто пытался сбежать, расстреливали из пулемёта. Ответственность за этот акт геноцида лежит на украинском полицейском батальоне, который сформировали из националистов.

Накануне 22 марта 1943 года события развивались стремительно. Недалеко от места трагедии советские партизаны обстреляли охранный батальон гитлеровцев. По дороге к Хатыни фашисты убили 26 женщин, которых заподозрили в пособничестве партизанам. Потом вошли в деревню. Фашисты и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции выгнали из домов стариков, детей, женщин и мужчин. Больных и немощных подталкивали прикладами. Согнали всех в сарай на окраине, в котором когда-то хранилось сено. Подробности той трагедии известны благодаря воспоминаниям кузнеца Иосифа Каминского, который чудом остался жив.

"Когда я пришел в сарай, то там уже были человек 10 граждан, в том числе моя семья. Я еще спросил, почему они неодетые, на что моя жена Аделия и дочь Ядвига ответили, что их каратели раздели. Людей продолжали сгонять в этот сарай, и он через непродолжительное время был совершенно заполнен, что даже нельзя поднять рук", - рассказал он.

118-й полицейский батальон был сформирован из представителей так называемого Буковинского куреня, украинской организации националистов. Ее участники были палачами и в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яре. О том, что среди карателей были украинцы, свидетельствовал Иосиф Каминский.

Сейчас в память о том страшном дне в Хатыни стоит мемориальный комплекс. Мужчина держит на руках погибшего сына. Всего в тот день погибло 149 человек. В том числе - 75 детей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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