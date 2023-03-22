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Во Франции не утихают массовые беспорядки

11:48
  • среда
  • 22 марта 2023

Они вызваны пенсионной реформой

Около тысячи человек задержаны, сотни пострадали. Во Франции с новой силой вспыхнули массовые беспорядки, спровоцированные пенсионной реформой, которую власти республики провели без одобрения Национального собрания.
Погромы, поджоги, стычки с полицией: Франция охвачена массовыми протестами

Особенно жарко, в прямом и переносном смыслах, этой ночью было в Париже. Протестующие подожгли тонны мусора, которые скопились на улицах столицы за дни общенациональной забастовки, сообщает "ТВ Центр".

Участники акции запускали в правоохранителей петарды, бросали камни. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Похожая ситуация во многих крупных городах. В стране оказалась практически парализована работа транспорта, возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Под серьезным ударом оказалась экономика республики, и так серьезно пострадавшая от антироссийских санкций.

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Уличные протесты в Париже
Уличные протесты в Париже
Уличные протесты в Париже
Уличные протесты в Париже
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