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Сильное землетрясение произошло в Афганистане и Пакистане

11:57
  • среда
  • 22 марта 2023

Погибли более 10 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, более 40 получили ранения в результате сильного землетрясения в Афганистане и Пакистане.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч

Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали около 8 часов вечера по Москве. Эпицентр располагался на северо-востоке высокогорной афганской провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине почти 200 километров.

Сообщений о разрушениях пока не поступало, информация поступает с затруднениями из-за перебоев с электричеством и связью.

В Пакистане в некоторых районах введён режим чрезвычайного положения. Под ударами стихии оказались Пешавар, Лахор, Кветта и столица Исламабад. Сейсмическая активность также ощущалась в Индии, Китае и странах Центральной Азии.

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