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Мишустин обсудил с Володиным подготовку к отчету кабмина в Госдуме

12:02
  • среда
  • 22 марта 2023

Члены правительства завершили встречи со всеми фракциями

Последние приготовления к ежегодному отчёту правительства в Госдуме сегодня обсудили премьер-министр Михаил Мишустин и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Была проделана большая работа. Члены кабмина завершили встречи со всеми фракциями. Премьер назвал диалоги насыщенными. В ходе дискуссий затронули ключевые вопросы развития страны. Говорили о поддержке промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики.

Особое внимание - социальной сфере. Обсудили помощь семьям с детьми, и поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. Вячеслав Володин также отметил, что разговор получился предметным и откровенным.

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Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
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