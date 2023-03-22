В Марьине благоустроят 16 прудов

Вдоль воды обустроят пешеходные маршруты

В этом году в столичном Марьине благоустроят 16 прудов. Об одном из самых важных проектов создания качественной городской среды рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Каскад из небольших водоёмов защищает жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. Столичные власти решили сделать это место одной из главных точек притяжения жителей крупнейшего района Москвы.

Вдоль воды обустроят пешеходные маршруты. Появятся зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки. Организуют пространство для занятий гимнастикой и йогой, установят столы для настольного тенниса.

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