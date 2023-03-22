Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дианы Дождевой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 17-летней Дианы Дождевой. Её историю мы рассказывали накануне.

В октябре прошлого года девочке поставили страшный диагноз - миелодиспластический синдром. И сейчас ей требуется срочная трансплантация костного мозга, но проведение операции связано с высокими рисками. Чтобы помочь Диане перенести эту сложную процедуру, нужен дорогостоящий препарат. И благодаря вам у семьи есть деньги. Всю необходимую сумму собрали.

Слова благодарности от мамы Дианы: "Спасибо Вам, что поддержали нас в трудный момент и протянули руку помощи! Только благодаря Вам нам удастся пройти лечение и сделать трансплантацию костного мозга, которая так нужна Диане. Словами сложно передать нашу благодарность! Низкий поклон каждому, кто проявил отзывчивость в нашей печальной ситуации. Примите искренние пожелания добра, пусть в Вашей жизни будет все прекрасно! Желаем Вам величайшего оптимизма, и пусть Ваши добрые дела возвращаются к Вам бумерангом. Огромное Вам спасибо от всей нашей семьи. В мире действительно есть добрые люди!"

Но у фонда много других подопечных, которым требуется поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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