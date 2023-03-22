Она была на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом"

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина прилетела из США в Россию.

Она прилетела в Домодедово после возвращения на Землю с МКС на борту Crew Dragon, сообщили в "Роскосмосе". Кикина отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом".

"Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина", - говорится в сообщении госкорпорации в telegram-канале.

Анне предстоит пройти медицинское обследование в Звездном городке, по итогам которого врачи определят дальнейший план реабилитации.

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