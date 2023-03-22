В Крыму взломали радиоэфир

Предупреждения об эвакуации ложные

В Крыму хакеры взломали потоки нескольких радиостанций.

"В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в социальных сетях местные жители опубликовали видео, как на некоторых радиостанциях вместо обычных передач транслируются сообщения о подготовке к эвакуации.

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