В России с коронавирусом госпитализированы 1545 человек

Скончались 39 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1545 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 22 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 12001 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 15130 человек, скончался 39 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2259 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 134. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1295 человек, в Московской области – 178.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22537883 случая заболевания, зарегистрировано 396938 летальных исходов.

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